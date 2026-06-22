Tränengeständnis lässt Aufhorchen: Was ist bei TV-Ikone Verona Pooth los?

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Verona Pooth und ihre Familie haben Deutschland kürzlich endgültig den Rücken gekehrt. Jetzt sorgt die 58-Jährige mit einer Tränenbeichte für Aufsehen.

Verona Pooth (58) ist mit ihrer Familie nach Dubai ausgewandert. © Instagram/verona.pooth (Screenshot)

Um näher bei ihrem Sohn Rocco sein zu können, war die Werbeikone vor einigen Monaten nach Dubai ausgewandert. Der 15-Jährige besucht in dem Wüstenemirat eine internationale Schule. Kürzlich folgte dann auch noch Ehemann Franjo (56).

Zuvor hatten die Pooths ihre Luxusvilla in Meerbusch bei Düsseldorf verkauft. Das Kapitel Deutschland ist damit offiziell beendet, abgesehen von Veronas TV-Jobs. Leicht fiel ihr der Schritt offenbar nicht. Auf Instagram zeigte sich die Zweifach-Mama ungewohnt emotional.

"Natürlich war ich richtig, richtig traurig. Das war schon eine Herzensgeschichte, und natürlich sind mir die Tränen runtergelaufen", so die Ex-Frau von Poptitan Dieter Bohlen (72) jetzt in Bezug auf den Abschied von ihrem geliebten Zuhause.

Sie habe in diesem Moment "ein Stück von meinem Herzen verloren", wie Verona weiter offenbarte. Ergänzend fügte die gebürtige Bolivianerin dann noch hinzu: "Ich glaube aber, wir alle! Auch Franjo ist es wahnsinnig schwergefallen und auch den Kindern."