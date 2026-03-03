Keine Einigung vor Gericht: Verona Pooth kassiert Millionen-Schlappe nach Raubüberfall

Düsseldorf - Mehr als vier Jahre nach dem spektakulären Einbruch an Heiligabend bei Verona Pooth (57) biegt der schier endlose Gerichts-Zoff wohl auf die Zielgerade ein. Sich freuen kann die Moderatorin über das neueste Angebot aber nicht ...

Verona Pooth erschien beim Zivilverfahren in Düsseldorf persönlich. © Federico Gambarini/dpa

Schon seit Jahren kämpft die TV-Ikone um die Aufklärung des Schmuck-Raubes in ihren eigenen vier Wänden und eine Millionen-Entschädigung von Versicherungen und Verantwortlichen.

In Sachen gerichtlicher Einigung scheint nun ordentlich Bewegung in die Sache gekommen zu sein.

Denn: Das Gericht schlägt der 57-Jährigen laut BILD 700.000 Euro als Schadensersatzsumme vor! Wie es heißt, könne außerdem noch die Zahlung einer Hausratversicherung (Summe unbekannt) ausstehen. Darüber muss in den nächsten Tagen allerdings noch vor Gericht gefeilscht werden.

Eigentlich hatte Verona samt ihrer Anwälte deutlich mehr Schadensersatz gefordert. "Also ich wusste, dass es darauf hinauslaufen wird, dass man sich irgendwo einigen muss. Und natürlich bin ich nicht begeistert", fasst sie die Lage kurz und knapp zusammen.