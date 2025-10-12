Klartext am Herd: Verona Pooth und Ehemann Franjo plaudern Ehe-Geheimnisse aus

Köln/Magdeburg - Zum insgesamt neunten Mal mischt Verona Pooth (57) am Sonntag bei " Grill den Henssler " mit. Erstmals aber tritt sie dabei mit Ehemann Franjo (56) an. Da ist kein Ehe-Geheimnis sicher …

Verona Pooth (57) war bereits neunmal bei "Grill den Henssler" zu Gast. Für Ehemann Franjo war die Teilnahme eine Show-Premiere. © RTL / Markus Hertrich

Bei seiner Show-Premiere beweist der Unternehmer zunächst allerhand Humor. "Als die Anfrage kam, hatte ich was getrunken", begründet Pooth im Gespräch mit Moderatorin Laura Wontorra (36) seine überraschende Zusage für das Paar-Special.

Tatsächlich habe er das Ganze dann vergessen. "Jetzt stehe ich hier in dem Desaster", merkt der 56-Jährige grinsend an. Ergänzend fügt er hinzu, dass er sich jetzt 25 Jahre erfolgreich "vor solchen Shows gedrückt" habe - "und jetzt blamiere ich mich".

Insgeheim freue er sich aber, am Herd mit dabei zu sein. "Als ich hörte, dass ich gegen Tim Mälz ... äh, nein, der ist ja ’ne andere Liga", stichelt er abschließend noch gegen Gastgeber und Koch-King Steffen Henssler (53). Mutig.

Die Pooths wollen "teegeräucherte Ente mit Aubergine und Lotuswurzel" brutzeln, denn ihr erstes Date war beim Peking-Ente-Essen. Franjo erinnert sich: "Ich konnte vor Aufregung nichts essen, und sie haute sich die Dinger rein. War schon fast unsympathisch."

Seine Gattin will sich den Vorwurf nicht gefallen lassen und schießt scharf zurück: "Ich sollte ja 'nen Prinzen heiraten, aber dann kam Franjo." Treffer - versenkt. Einmal in Plauderlaune, packt die gebürtige Bolivianerin auch noch gleich ihre gegenseitigen Kosenamen aus.