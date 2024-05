Peinlicher Fußball-Fail von Verona Pooth! Diese Frage stellt sie Stefan Effenberg

Einen Monat vor der Heim-EM hat es auch Stefan Effenberg (55) zu "More Than Talking" von Verona Pooth (56) geschafft. © Bildmontage: Tom Weller/dpa, Screenshot/Instagram/Verona Pooth

Für ihr Format "More Than Talking" war die Düsseldorferin auf den Spuren deutscher EM-Geschichte und holte sich dafür keinen Geringeren an die Seite als Stefan Effenberg (55).

Gemeinsam mit "Effe" wollte die 56-Jährige die Chancen des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann ausloten. Dass Fußball allerdings nicht zu ihren Kernkompetenzen zählt, stellte die TV-Ikone mit nur einer Frage unter Beweis.



"Was erwartest du von unserer Nationalzwölf? Was sind deine Erwartungen?" - Nationalzwölf? Richtig gelesen ...

Reichlich irritiert wusste "Effe" nicht direkt die passende Antwort, hakte nach: "Nationalzwölf hast du gesagt. Boah, Alter! Das müsst ihr senden!"