Verona Pooth zeigt sich im Netz "oben ohne": Ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen

Verona Pooth (56) hat sich im Netz völlig ungeschminkt gezeigt und dafür von ihrer Community viel Lob eingeheimst. © Bildmontage: Instagram/verona.pooth (Screenshots)

Die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen (71) ist seit knapp 30 Jahren dafür bekannt, nicht mit ihren Reizen zu geizen. Ein tiefer Ausschnitt und ein verführerischer Blick stehen bei der gebürtigen Bolivianerin meist auf der Tagesordnung.

Auf Instagram bekamen die rund 691.000 Follower ihr Idol jüngst aber mal von einer ganz anderen Seite zu Gesicht. Freizügig war das Selfie, welches Verona in ihrer Story geteilt hatte in gewisser Weise zwar auch, jedoch galt dies vor allem für ihr Gesicht.

Make-up? Fehlanzeige! Verona präsentierte sich ihren Fans komplett ungeschminkt. Und sah dabei herrlich entspannt aus. Kein Wunder, immerhin befindet sich "La Pooth" derzeit im Urlaub. Auf falsche Wimpern, Rouge, Lipliner und Co. kann sie dabei offenbar auch mal problemlos verzichten.

Ihre Haut strahlt auf der Aufnahme in einem natürlichen Glow, auf ihren Lippen macht sich ein Lächeln breit. Und was im Antlitz an Glamour fehlt, macht ihr auffälliges Oberteil mit Blumen-Print wieder wett. So sieht Sommer aus.