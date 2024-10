San Diego Pooth feiert großen Tag - So sexy stiehlt ihm Mama Verona die Show

Berlin - Ausgerechnet an einem seiner wichtigsten Tage im Leben hat Verona Pooth (56) ihrem Erstgeborenen San Diego (21) die Show gestohlen. In einem etwas überzogenen Outfit!

Die Familie um Ehemann Franjo und Sohn San Diego ist für Verona Pooth das Wichtigste. © IMAGO / Future Image

Fernab seiner Wahl-Heimat Amerika stürzt sich der 21-Jährige fortan ins Studentenleben - und das ausgerechnet mitten in Berlin.

Genau da sollte San Diego in diesen Tagen seine Mitstudierenden kennenlernen und erste Kontakte knüpfen. Denn: Das Model will künftig sein eigenes Start-up an den Start bringen.

Seinen Start ins neue Semester dürfte sich der Sprössling von Verona aber etwas anders vorgestellt haben... Als einzige Mama unter allen anwesenden Studierenden tauchte die Moderatorin in einem grünen Zweiteiler mit tiefem Ausschnitt und glamourösen Highheels auf.

"Ich studiere hier, bin hier täglich. Ich habe hier meine Freunde und Mitstudenten... Dann kommt Mama hier an und dann ist Schicht im Schacht", scherzte der 21-Jährige bei RTL über den Auftritt seiner Mutter.