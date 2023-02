Verona Pooth an Valentinstag im Luxusrausch, Fans stören sich an diesem Detail

Düsseldorf - Auch Werbeikone Verona Pooth (54) hat den gestrigen Valentinstag als Tag der Liebe zelebriert. Ganz besonderen Anteil am romantischen Flair hatte Ehemann Franjo (53), der seine Gattin mit einem besonderen Geschenk überraschte. Ihre Fans stört allerdings ein kleines Detail ...

Mit einem gewaltigen Blumenstrauß aus roten, dunkelroten und leicht pinkfarbenen Rosen überraschte der Unternehmer am Dienstag seine Frau.

Auch Verona Pooth, die sich jüngst halbnackt in ihrem Badezimmer zeigte, mischt im bunten Treiben rund um den Valentinstag mit und lässt sich von ihrem Göttergatten Franjo ordentlich beschenken.

Diese Luxusschuhe schenkte Franjo seiner Verona - ist das Geschenk dennoch ein schlechtes Omen? © Montage: Instagram/Screenshot/Verona Pooth

Aufgeregt und verliebt bis in die Haarspitzen roch Verona - in ihren Bademantel gehüllt - an ihren Blumen. Nur um sich Sekunden später auf die schwarze Box zu stürzen und ihre neuesten Latschen auszupacken. Doch Moment ... Steht die Box etwa auf dem Tisch?

Für die Community ein absolutes No-Go! "Meine Oma hat immer gesagt, Schuhe verschenkt man nicht ... Dann haut der Partner ab", stellte eine Userin fest.

Auch eine andere Followerin machte die 54-Jährige auf das schlechte Omen aufmerksam: "Schuhe verschenkt man nicht und stellt sie nicht auf den Tisch. Beides schlechte Omen."

Verona schien der kleine Fauxpas allerdings weniger aufzufallen. Stattdessen fiel sie ihrem Mann bei seiner Ankunft ins Eigenheim liebevoll und dankbar um den Hals.

Mit im Gepäck? Rührende und romantische Worte: "Es ist so schön, wenn man nach über 20 Jahren Ehe ♥️von seinem Ehemann 😉 mit so einem schönen Geschenk 💝 zum #valentinstag überrascht wird👏🏼🥰", bedankte sich die zweifache Mutter bei ihrem Schatz.