Villa verkauft! TV-Star Verona Pooth verabschiedet sich endgültig aus Deutschland
Meerbusch - Zuletzt begeisterte Verona Pooth ihre Fans mit einem tief ausgeschnittenen roten Badeanzug am Strand, jetzt sorgt die 57-Jährige erneut für Schlagzeilen: Ihre Mega-Villa in Meerbusch ist vom Markt!
Knapp zwei Monate lang stand das luxuriöse Anwesen in der Nähe von Düsseldorf zum Verkauf. Fast fünf Millionen Euro wollten die Pooths für das Zehn-Zimmer-Domizil (530 Quadratmeter) haben. Jetzt hat sich offenbar ein Käufer gefunden.
Das geht zumindest aus dem Online-Inserat des Luxusmaklers "Fohrer Immobilien Select" hervor, auf dem das Objekt inzwischen als vergeben gilt. In dem 1996 errichteten und vor zehn Jahren kernsanierte Haus hatte die Promi-Familie viele schöne Jahre verbracht.
Wer der neue Eigentümer der Immobilie ist und ob der gewünschte Kaufpreis tatsächlich erzielt wurde, ist nicht überliefert. Makler Michael Fohrer erklärte im Gespräch mit der "Rheinischen Post", er dürfe sich zu den Details nicht äußern.
Verona selbst oder ihr Ehemann Franjo (56) äußerten sich bislang ebenfalls nicht zu dem Deal. Auf Instagram schrieb die Werbeikone lediglich: "Einer meiner letzten Tage in Düsseldorf." In der Story posierte sie auf der berühmten Flaniermeile "Kö" und grüßte in die Kamera.
Sohn von Verona Pooth besucht internationale Schule in Dubai
Als vor wenigen Wochen bekannt geworden war, dass die High-Society-Bleibe verkauft werden soll, hatte die Ex-Frau von Poptitan Dieter Bohlen (73) gegenüber "Bild" erklärt: "Wir haben gespürt, dass jetzt die Zeit gekommen ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen."
Die Promi-Lady war bereits vor mehreren Monaten nach Dubai ausgewandert um näher bei ihrem jüngsten Sohn Rocco sein zu können. Der 15-Jährige besucht in dem Wüstenemirat eine internationale Schule.
Vor Ort lebt Verona aktuell noch in einem Penthouse. Laut Angaben ihres Managements habe die Familie in der Steueroase am Persischen Golf jedoch bereits eine Immobilie erworben, wo sie für die kommenden Jahre sesshaft werden wolle.
Ihrem Heimatland komplett den Rücken kehren wird die gebürtige Bolivianerin aber nicht. Beruflich bleibt Deutschland für sie weiterhin ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt: Für TV-Jobs will Verona auch in Zukunft regelmäßig einfliegen.
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa