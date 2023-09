Verona Pooth fliegt mit Franjo "auf die andere Seite der Welt": Doch ihr Bikini spaltet das Netz

Düsseldorf - Verona Pooth (55) meldete sich am Freitag nicht nur mit Neuigkeiten, sondern auch neuen Bildern bei ihren Fans. Anlass war eine Reise, die der ehemaligen Werbeikone und Ehemann Franjo (54) bald bevorsteht!

"Ich freue mich so auf meinen Urlaub. Einmal im Jahr fliegen Franjo und ich auf die andere Seite der Welt", schwärmte die 55-Jährige, wollte jedoch offensichtlich noch nicht zu viel preisgeben.

Nun ist Verona wieder voller Vorfreude, denn die nächste Pärchen-Reise steht demnächst bevor, wie sie ihren Anhängern am Freitag in einem neuen Beitrag verraten hatte.

So hatten Franjo und Verona im letztes Jahr einen traumhaften Pärchen-Urlaub auf den Malediven verbracht , wie die schöne Brünette ihren mehr als 630.000 Instagram-Fans damals auf ihrem Kanal gezeigt hatte und etliche Bilder aus der luxuriösen Unterkunft teilte, in der sie mit ihrem Mann residiert hatte.

Verona Pooth gönnt sich mit ihrem Liebsten bekanntlich einmal im Jahr eine Auszeit zu zweit, in der die Eltern zweier Söhne ihre Zweisamkeit genießen und sich ganz viel Zeit für sich nehmen.

Verona Pooth konnte nicht jeden Fan mit ihrem neuen Bikini überzeugen - der Großteil war aber begeistert. © Bildmontage: Instagram/verona.pooth (Screenshots)

Zu dem Beitrag hatte Verona nämlich noch drei Schnappschüsse gepostet, auf denen sie ihre neueste Errungenschaft gleich vor der Kamera präsentiert hatte und fragte: "Wie findet Ihr meinen neuen Bikini?"

Vor allem das Oberteil des außergewöhnlichen, puderrosafarbenen Zweiteilers stach dabei ins Auge, denn der Designer hatte an das Bikini-Oberteil kunstvolle Blätter drapiert und damit einen Look kreiert, den man am Pool auch nicht alle Tage sieht.

Während sich die Fashionista in der extravaganten Bade-Klamotte pudelwohl zu fühlen schien, sorgte der Bikini bei Veronas Fans für gespaltene Gemüter.