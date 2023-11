Verona Pooth fuhr mit Auto zur Fahrprüfung: Das sagte sie dem perplexen Prüfer!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Verona jetzt einen Beitrag, in welchem sie sich einer ganz besonderen Herausforderung stellte - dem heißen Stuhl! In dieser Highspeed-Variante des Interviews stellt RTL-VIP-Reporter David Modjarad (52) zehn Fragen.

Verona ist seit 2005 mit dem Unternehmer Franjo Pooth verheiratete. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. © Instagram/verona.pooth (Screenshot)

Also nahm sie sich kurzerhand die Schlüssel und fuhr selbständig auf das Prüfgelände. Dort habe sie ihr Fahrzeug dann abgeschlossen und sei auf den Prüfer zugelaufen. Dieser habe schließlich neugierig nachgehakt, wie Verona denn angereist sei?

Die ehemalige "Peep"-Moderatorin verrät: "In meiner Not habe ich gesagt: 'Meine Mutter hat mich gefahren. Die ist so klein, die hast du nicht gesehen'." Ob der Prüfer ihr die Story so abgekauft hat oder nicht, lässt Verona offen. "Es ist verjährt!"

Eine andere Frage sorgte ebenfalls für gereizte Lachmuskeln. Modjarad wollte nämlich außerdem von ihr wissen: "Wenn du die Wahl hättest zwischen Dieter Bohlen und Alice Schwarzer - wer könnte dein nächster Gast sein bei 'More Than Talking'?"

Ohne großartig lange zu überlegen, zückte Verona hier ihren Joker, um die pikante Frage zu umgehen. "Ich will ja nicht, dass noch einer von den beiden kommt", stellte sie herzlich lachend klar.