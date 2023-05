Verona Pooth hat keine Wahl und muss umplanen: "Ich ärgere mich natürlich gerade sehr"

Düsseldorf/Berlin - Verona Pooth (55) hatte sich jüngst auf den Weg nach Berlin gemacht, wo die ehemalige Werbeikone für ein Shooting gebucht worden war. Die Anreise in die Hauptstadt verlief allerdings alles andere als entspannt.

Verona Pooth (55) erlebte in dieser Woche eine alles andere als entspannte Anreise nach Berlin. © Bildmontage: Instagram/verona.pooth

Egal ob es in den nächsten Urlaub geht oder wieder mal eine berufliche Reise ansteht - Verona Pooth ist ständig unterwegs, wie sie ihren rund 630.000 Instagram-Fans regelmäßig auf ihrem Kanal zeigt.

So ging es für die 55-Jährige auch am Dienstag wieder auf (Geschäfts-)Reisen, wie ihre Anhänger in der Story der schönen Brünette verfolgen konnten.

Von Kopf bis Fuß durchgestylt hatte Verona sich auf den Weg zum Düsseldorfer Flughafen gemacht, von wo aus sie die Maschine ganz bequem in rund einer Stunde in die Hauptstadt bringen sollte. Die zweifache Mama, die sich zunächst noch auf den Trip freute, hatte die Rechnung allerdings ohne die Fluggesellschaft gemacht.

"Wisst ihr, was gerade passiert ist? Mein Flug wurde gecancelt", berichtete Verona in leicht abgehetztem Tonfall, während sie sich ihren Weg durch den Düsseldorfer Hauptbahnhof bahnte. Die 55-Jährige musste nämlich kurzerhand umplanen und auf die Schiene umsteigen, um an den Zielort zu gelangen.

"Ich ärgere mich natürlich gerade sehr", räumte die Moderatorin ein, während sie ihr Gepäck hinter sich herbugsierte und offenbar Ausschau nach dem richtigen Gleis hielt. "Ich brauche jetzt unbedingt jemanden, der mir weiterhilft."