Verona Pooth im Leo-Look: Als sie diesen Kommentar liest, reagiert die 55-Jährige sofort

Wirklich glaubwürdig und authentisch kamen die Schnappschüsse, welche die TV-Bekanntheit wohl gerne als spontane Aktion verkauft hätte, bei den Fans aber nicht an.

Nun sorgte die ehemalige "Peep"-Moderatorin mit einem heißen Ganzkörper-Leo-Look für Aufsehen. In der insgesamt drei Aufnahmen umfassenden Bilderserie posiert Verona in unmittelbarer Nähe zum Spree-Ufer.

Auf Instagram lässt die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen (69) ihre rund 633.000 Follower nahezu täglich an ihrem geschäftigen Alltag teilhaben und sorgt dabei mit ihren Outfits regelmäßig für Wow-Effekte - tiefer Ausschnitt und verführerischer Blick inklusive.

Verona ist eine echte Fashionista. Mit der Wahl ihrer Outfits sorgt die Werbeikone im Netz immer wieder für Wow-Effekte. © Bildmontage: Instagram/verona.pooth (Screenshots)

Eine Userin witzelte: "Mal kurz rausgehen… Mit Fotograf, Visagist und Stylist im Schlepptau!" Und weiter: "Sieht alles 'ganz natürlich' aus, wie du nach einem harten Tag 'mal kurz die Sonne genießt'."

Auch an Veronas Posen hatten die Frau etwas auszusetzen. Diese wirkten in der Tat etwas zu professionell für "nur" eine kleine Verschnaufpause abseits des eigentlichen Jobs.

Verona wollte die Attacke so aber offenbar nicht stehen lassen und konterte unter dem Kommentar der Nutzerin: "So sehe ich aus, wenn ich aus einer TV-Show komme und kurz in der Pause die Sonne genieß'." Glaubhafter wurde es dadurch nicht...

Dem Großteil der Community war es ohnehin egal, was Verona da am Spree-Ufer trieb. Sie konzentrierten sich darauf, die Düsseldorferin wie gewohnt mit Komplimenten zu überschütten.

Äußerungen wie "Traumfrau", "Wunderschön" und "Einfach wow" fanden sich zuhauf in der Kommentarspalte, flankiert von etlichen Herz- und Flammensymbolen.