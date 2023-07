Verona Pooth in Action! Deshalb zeigt sie sich von ihrer schmutzigsten Seite

Meerbusch/Thailand - Verona Pooth (55) hat Dreck am Stecken! Das dürften ihre Fans nach der Veröffentlichung eines ganz besonderen Highlights auf ihrem Instagram-Kanal denken. Doch was hat es damit auf sich?

Am heutigen Dienstag um 20.15 Uhr räkelt sich Verona Pooth im thailändischen Schlamm © Montage: Screenshot/Instagram/Verona Pooth

Normalerweise ist die 55-jährige Gattin von Unternehmer Franjo Pooth (53) für ihren luxuriösen Lifestyle bekannt.

Zum Start der neuen Woche zeigt sich die Mutter zweier Söhne allerdings von ihrer schmutzigen Seite. Grund dafür ist eine TV-Produktion!

Denn die Ex-Frau von DSDS-Ikone und Pop-Titan Dieter Bohlen (69) ist Teil der Show "Local Hero" auf ProSieben. Für den Sender aus Unterföhring bei München wälzt sich Verona munter im Schlamm und geht dabei auf eine sehr spezielle Jagd. Nämlich auf die nach Venusmuscheln.

Die Moderatorin muss die Muscheln an der Seite eines einheimischen "Lehrers" mit bloßen Händen fangen - und gerät dabei mächtig ins Schwitzen.

Einen kleinen Ausschnitt ihrer Reise lud die 55-Jährige am Montag via Instagram hoch. "Venusmuscheln in Thailand zu fangen hört sich einfach an 😳, ist es aber nicht", lautete die nüchterne und trockene Einschätzung ihrerseits.