05.05.2026 15:21 Verona Pooth muss OMR-Auftritt absagen: Die Sorge um ihren Sohn ist zu groß

Verona Pooth muss ihren geplanten Auftritt bei der OMR-Messe in Hamburg absagen. Grund dafür ist die Sorge um ihren Sohn Rocco.

Von Robert Stoll

Hamburg/Dubai - Sie brachte es nicht übers Herz! Moderatorin und Unternehmerin Verona Pooth (58) sollte am Dienstag eigentlich bei der OMR-Messe, Europas größtem Digital-Festival, in Hamburg auftreten, musste aber kurzzeitig absagen. Grund dafür war die Sorge um ihren Sohn.

Verona Pooth (58) muss ihren OMR-Auftritt aufgrund ihrer Sorge um ihren Sohn Rocco (14) absagen. © Henning Kaiser/dpa Pooth befindet sich derzeit in ihrer Wahlheimat Dubai, wo ihr Sohn Rocco (14) noch zur Schule geht. Die Sicherheitslage ist aufgrund des Iran-Konflikts aber angespannt, der Jugendliche wäre bei ihrer Abreise alleine vor Ort geblieben. "Mein Koffer war gepackt. Meine Fragen vorbereitet", erklärte sie der Bild. "Für meinen Auftritt hatte ich Informationen eingeholt und alles gemacht. Aber ich kann leider nicht kommen, da wieder geschossen wird." Am Montag war in der Metropole der Vereinigten Arabischen Emirate zweimal der Raketenalarm ausgelöst worden. Erstmals seit Beginn der vereinbarten Waffenruhe Anfang April hatte der Iran wieder angegriffen. Verona Pooth Verona Pooth erfüllt sich Geburtstagswunsch: Werbeikone feiert Wüsten-Sause in Dubai "Ich muss jetzt schauen, was mit Rocco ist und wie es mit der Schule weitergeht", fuhr die besorgte Mutter fort. Daher sagte sie ihre Teilnahme an der OMR in Hamburg ab.

Verona Pooth und ihre Familie sind in Dubai in Alarmbereitschaft