Verona Pooth muss OMR-Auftritt absagen: Die Sorge um ihren Sohn ist zu groß
Hamburg/Dubai - Sie brachte es nicht übers Herz! Moderatorin und Unternehmerin Verona Pooth (58) sollte am Dienstag eigentlich bei der OMR-Messe, Europas größtem Digital-Festival, in Hamburg auftreten, musste aber kurzzeitig absagen. Grund dafür war die Sorge um ihren Sohn.
Pooth befindet sich derzeit in ihrer Wahlheimat Dubai, wo ihr Sohn Rocco (14) noch zur Schule geht. Die Sicherheitslage ist aufgrund des Iran-Konflikts aber angespannt, der Jugendliche wäre bei ihrer Abreise alleine vor Ort geblieben.
"Mein Koffer war gepackt. Meine Fragen vorbereitet", erklärte sie der Bild. "Für meinen Auftritt hatte ich Informationen eingeholt und alles gemacht. Aber ich kann leider nicht kommen, da wieder geschossen wird."
Am Montag war in der Metropole der Vereinigten Arabischen Emirate zweimal der Raketenalarm ausgelöst worden. Erstmals seit Beginn der vereinbarten Waffenruhe Anfang April hatte der Iran wieder angegriffen.
"Ich muss jetzt schauen, was mit Rocco ist und wie es mit der Schule weitergeht", fuhr die besorgte Mutter fort. Daher sagte sie ihre Teilnahme an der OMR in Hamburg ab.
Verona Pooth und ihre Familie sind in Dubai in Alarmbereitschaft
Sie selbst, aber auch die Menschen in Dubai sind in Alarmbereitschaft. "Die Schule hat gestern Nacht vorsichtshalber zugemacht. Wir haben alle Warnmeldungen auf unsere Handys erhalten", beschrieb sie. Insgesamt konnten wohl drei von vier abgefeuerten Marschflugkörpern auf das Emirat abgefangen werden, die letzte stürzte ins Meer. Die Bevölkerung war von den Behörden aufgefordert worden, einen sicheren Ort aufzusuchen.
Im März war die Bohlen-Ex schon einmal in solch einer Lage. "In der unklaren Situation wollte ich nicht wieder wegfliegen und Rocco allein lassen, sonst wiederholt sich die Geschichte ja leider wieder", sagte sie weiter.
Als der Iran-Krieg vor wenigen Wochen angefangen hatte und Raketen auf Dubai zuflogen, war Rocco allein in dem Emirat. Pooth und ihr Mann Franjo (56) waren wegen eines Gerichtsprozesses in Deutschland. Die Sorge war groß. Nach einer wahren Odyssee kam Franjo Tage später bei seinem Sohn an.
Verona ist seit dem 30. April zurück in Dubai, sie feierte dort ihren 58. Geburtstag. Aufgrund der aktuellen Lage wird sie dort auch so schnell nicht abreisen.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa