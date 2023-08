Verona Pooth posiert im sexy Badeanzug und lässt Fans ausrasten

Madrid - Immer wieder begeistert Verona Pooth (55) ihre Fans mit freizügigen Bildern. So auch diesmal: Denn die gebürtige Bolivianerin posiert in einem sexy Badeanzug und erhält durchgehend positive Kommentare.

Die Werbe-Ikone zeigt sich aber nicht immer nur freizügig, sondern kann auch ganz anders. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/verona.pooth

Auch wenn Verona es geschafft hat, ihre Fans zu begeistern, blies sie auch eine wenig Trübsal. Denn derzeit muss sie komplett ohne ihre Kinder auskommen. Während ihr ältester Sprössling San Diego (19) schon seit längerem in der USA wohnt, hat sich nun auch der kleine Rocco (12) aus dem Staub gemacht.



Aber alles halb so schlimm. "Hey ihr Lieben, ich habe gerade ein kleines Paket gepackt für den kleinen Rocco. Der ist am Ammersee, zwei Wochen in einem Feriencamp und er hat so viel Spaß da", teilte Verona in einer Instagram-Story mit.

Dort habe er auch schon ganz viele neue Freunde kennengelernt, weshalb die 55-Jährige das Paket gepackt hat. Dennoch musste sie sich eingestehen, dass "ich mehr Heimweh habe, als er."