Verona Pooth schmeißt Geburtstagsparty für Söhnchen Rocco (12): Es gibt auch "Waffen"

Meerbusch/Köln – Happy Birthday, Roccolito! Der jüngste Sohn von Verona Pooth (55) wird am heutigen Sonntag zwölf Jahre alt. Zur Feier des Tages hat seine prominente Mutter keine Kosten und Mühen gescheut und sogar "Waffen" organisiert.

Doch das war noch längst nicht alles, was Verona für Roccos Ehrentag geplant hatte: Kurze Zeit später ging es auch schon weiter zum Schießen!

So glich der eigens für Rocco angefertigte Kuchen mit seinen aufwändigen Verzierungen mehr einem Kunst- als einem Backwerk. Oben auf thronte dabei ein essbarer Turnschuh, der vermutlich aus Marzipan mit viel Liebe und zum Detail nachgeformt worden war.

Am Wochenende war deshalb "Party time" im Pooth'schen Anwesen vor den Toren Düsseldorfs angesagt!

Rocco durfte an seinem Geburtstag mit seinen Freunden Kids-Paintball spielen. © Montage: Instagram/Screenshot/Verona Pooth

Roccos eigentliche Geburtstagsfeier mit all seinen Freunden fand in einem Erlebnis-Center in Köln statt, welches Paintball für Kinder anbietet.

Während die spielerische Schießerei mit bunten Farbkugeln in Deutschland eigentlich erst mit 18 Jahren gestattet ist, können hier bereits Kids ab zehn Jahren zur "Schusswaffe" greifen.

Worin genau sich Paintball für die Kleinen vom herkömmlichen Paintball unterscheidet, geht aus den Angaben auf der Webseite der Veranstalter nicht hervor.

In einer Instagram-Story zeigte Verona jedoch, dass Rocco und seine Freunde wie die Großen mit Schutzwesten und Helmen ausgestattet wurden, bevor sie sich in der Arena gegenseitig mit Farbe beschießen durften.

Für Rocco offenbar genau das richtige und bestimmt auch nicht das einzige Geburtstagsgeschenk.