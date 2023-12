Verona Pooth teilt 16 Jahre altes Foto: "Sahst damals älter aus als heute"

Meerbusch/Berlin – Ist Verona Pooth (55) etwa in einen Jungbrunnen gefallen? Die Werbe-Ikone hat bei Instagram ein 16 Jahre altes Foto von sich geteilt. Beim Anblick können Fans kaum glauben, wie sehr (oder vielmehr wie wenig) sich die Promi-Lady seither verändert hat.

Ein Look stach ihren Fans dabei besonders ins Auge: Der Schnappschuss stammt vom 15. Dezember 2007, ist also schon 16 Jahre alt ...

Gleichzeitig bietet die Veranstaltung für den guten Zweck der Zweifach-Mutter jedes Jahr aufs Neue eine willkommene Möglichkeit, um sich selbst schick herausgeputzt und in den elegantesten Roben auf dem roten Teppich zu präsentieren.

So teilte die Ehefrau von Franjo Pooth (54) auf ihrem Social-Media-Profil einen "Blick zurück auf meine vergangenen Looks" mit ihren rund 634.000 Followern.

Verona hat ihren Besuch bei der "Ein Herz für Kinder"-Spendengala in Berlin zum Anlass für einen regelrecht nostalgischen Instagram-Beitrag genommen.

Beide Fotos zeigen Verona Pooth (55): Das rechte ist aktuell, während das linke aus dem Jahr 2007 stammt. © Montage: Instagram/Verona Pooth, Instagram/Screenshot/Verona Pooth

Auf dem Bild trägt Verona ein tief ausgeschnittenes, goldfarbenes Pailettenkleid. Ihre Handtasche glänzt ebenfalls metallisch und im Arm hält sie eine weiße Fell-Stola.

Ihre Haare hat die Ex-Frau von Dieter Bohlen (69) zu einem klassischen Pferdeschwanz gestylt, und ihr Make-up ist – für Roter-Teppich-Verhältnisse – schlicht.

Das Foto ist das älteste aus Veronas Rückblick-Beitrag, während das jüngste der geposteten Bilder aus 2021 stammt. Dabei haben Fans der Society-Lady offenkundig große Freude daran, Veronas Erscheinungsbild von vor 16 Jahren (damals war sie 39 Jahre alt) mit dem heutigen zu vergleichen.

"Lustig, damals sahst du älter aus als heute! Wunder der Natur!", bemerkt ein User in der Kommentarspalte mit unverblümtem Sarkasmus an. Ein weiterer Nutzer äußert prompt einen Verdacht, der sich vielen Fans in den vergangenen Jahren schon des Öfteren aufgedrängt hat: "Da ist der Doc im Großeinsatz."

Was, beziehungsweise wie viel Verona seit 2007 wirklich alles künstlich an sich hat verändern – oder gar verjüngen – lassen, bleibt bisher ihr gut gehütetes Geheimnis.