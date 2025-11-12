Vibratoren und Männer als unnötiges Anhängsel: Ina Müller feiert Frauenpower auf neuem Album

Vibrator im Songtext, Frauen-WG als Ausweg und ein Augenzwinkern zum Alter: Ina Müller packt Tabus und Alltagsträume auf ihr neues Album.

Von Christiane Bosch Hamburg - Was braucht eine Frau um die 60 eigentlich im Leben? Wenn es nach Ina Müller (60) geht, ist die Antwort leicht: Freiheit, Staubsaugerroboter, viele Männer, gute Freundinnen und gern mehr Romantik. All das und noch viel mehr hat die quirlige Norddeutsche auf ihr neues Album "6.0" gepackt.



Mit "6.0" feiert Ina Müller (60) ihr neuntes Studioalbum. © Sandra Ludewig/Columbia/Sony Music/dpa "Bei diesem Album ist mir wieder aufgefallen: Es ist fast ein Musical. Es sind wirklich die letzten fünf Jahre als Musical", sagte Ina Müller (60) der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Schon mit dem ersten Lied des Albums gibt sie den Takt und die Stimmung von "6.0" vor: "Endlich wieder frei", singt sie jubelnd in "High". Gute Laune, Freiheit und die Leichtigkeit des Lebens. 13 Songs sind auf der knallroten Platte zu finden. Es ist das neunte Studioalbum von Ina Müller, die seit 2007 auch Gastgeberin der Kult-Late-Night-Show "Inas Nacht" ist. Da geht's um die kleine Last des Alters, die heimlichen Bedürfnisse von Frauen, Männer als eher unnötiges Anhängsel und vor allem um ein selbstbestimmtes Leben. Viele Frauen ab 45 dürften sich angesprochen fühlen.

Neues Album überraschend schnell entstanden

Das neue Album der Sängerin sei mal wieder ein kleiner Soundtrack ihres Lebens, berichtet sie. © Annette Riedl/dpa Müllers Songs und ihre Themen schaffen Nähe: ob Vibrator in der Nachttischschublade, eine Freundin in einer unglücklichen Ehe für die baldige Frauen-WG, die Sehnsucht nach mehr Liebe und Romantik, das schweigende Nebeneinander in einer Beziehung. Es ist wieder einmal ein kleiner Soundtrack ihres Lebens - mal melancholisch, mal rockig, mal poppig, mal heiter. Dass sie das neue Album so schnell fertig hatte, hat Ina Müller durchaus überrascht, gibt sie zu. "Ich bin so happy, dass ich alle Texte liebe und bin froh, Themen gefunden zu haben, die nicht schon jeder durchgelutscht hat, die immer ein bisschen für mein Alter und für mich als Frau und für mein Leben stehen." Besonders schnell sei ihr das Lied "Mein neuer Freund" von der Hand gegangen. "Das war zehn Minuten Durchlachen, zehn Minuten Isch-Reime suchen, die alle von der Hand gingen. Den haben wir unter lautem Gelächter sehr schnell fertig geschrieben." In dem Lied geht es darum, wie wunderbar ein Vibrator im Leben einer Frau sein kann.

Ina Müller vor großen Auftritten emotional überfordert