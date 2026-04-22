Neuer Look für ESC-Moderation: Das hat Victoria Swarovski machen lassen

Köln/Wien (Österreich) - Wenige Wochen vor ihrem großen Auftritt als " Eurovision Song Contest "-Moderatorin hat Victoria Swarovski (32) noch einmal an ihrem Look geschraubt.

Victoria Swarovski (32) ist für die Moderation des ESC-Finales am 16. Mai in Wien zu ihren blonden Haaren zurückgekehrt. © Bildmontage: Instagram/victoriaswarovski (Screenshot), Rolf Vennenbernd/dpa

Zum Start der neuen "Let's Dance"-Staffel hatte die Kristallerbin bereits für Furore gesorgt, als sie die Show an der Seite von Daniel Hartwich (47) nicht mit ihrer hellblonden Mähne eröffnete, sondern sich in einem sehr dunklen Haarton präsentierte.

Doch lange hielt die radikale Typ-Veränderung nicht. Im Netz zeigte sich die Österreicherin jetzt nämlich erneut stark verändert. Sie ist zu ihrem Markenzeichen zurückgekehrt: Und das ist und bleibt eben einfach Blond.

"Ich habe meine dunklen brünetten Haare wirklich geliebt, so warm, so intensiv, so anders", erklärt die 32-Jährige beinahe schon entschuldigend in einem kurzen Video-Clip auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal, der die jüngste Verwandlung dokumentiert.

Für die Mega-ESC-Show am 16. Mai habe sie aber zurück zu ihren Wurzeln gewollt, mit denen sie die meisten Zuschauer verbinden. "Und ganz ehrlich? Ich merke gerade, wie sehr mir dieser Typ-Wechsel gefällt", stellt die Tirolerin unmissverständlich klar.