Vom eigenen Sohn erstochen? Leichen von Star-Regisseur und seiner Ehefrau entdeckt

Los Angeles - Die Filmwelt steht unter Schock: Der renommierte Regisseur und Schauspieler Rob Reiner (✝78) und seine Ehefrau Michele Singer Reiner (✝68) wurden am Sonntag tot in ihrem Haus in Los Angeles aufgefunden. Die Polizei behandelt den Fall als mutmaßlichen Mord.

Rob Reiner (✝78) und seine Ehefrau Michele Singer Reiner (✝68) sind tot. © Kent Nishimura / AFP

Die traurige Nachricht wurde am Sonntagabend von einem Sprecher der Familie Reiner bestätigt, wie die "Los Angeles Times" berichtete.

"Mit tiefem Bedauern geben wir den tragischen Tod von Michele und Rob Reiner bekannt", hieß es in einer Erklärung. "Wir sind zutiefst erschüttert über diesen plötzlichen Verlust und bitten um Privatsphäre in dieser unglaublich schweren Zeit."

Die Leichen des 78-jährigen Reiner und seiner 68-jährigen Frau wurden in ihrem Zuhause entdeckt, nachdem die Feuerwehr aufgrund eines medizinischen Notfalls alarmiert wurde. Ein Familienmitglied wurde im Zusammenhang mit den Todesfällen von der Polizei befragt.

Laut einem Bericht des Magazins "People" soll das berühmte Ehepaar vom gemeinsamen Sohn, Nick Reiner (32), getötet worden sein.

"ABC News" berichtete zudem, dass beide erstochen wurden.