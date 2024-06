TV-Star packt aus: Seine Rolle in RTL-Serie führte zu Depressionen und Erektionsproblemen

Martin Baden (40) war von 2011 bis 2013 als Nils Hoffmann in der RTL-Daily-Soap "Unter uns" zu sehen. © Bildmontage: Instagram/martin.baden.official (Screenshots)

"Mein Körper funktioniert nicht mehr so, wie er funktioniert hat" - mit diesen Worten beschreibt Baden, der in der Serie von 2011 bis 2013 den Fiesling Nils Hoffmann verkörperte, die schwerste Zeit seines Lebens.

Was für den Schauspiel-Neuling damals als große Chance begann, endete für ihn jedoch in einem realen Albtraum. "Der Charakter, den ich gespielt habe, hat seine Freundin vor der Kamera geschlagen", erklärt er in einem RTL-Interview.

Entsprechend eindeutig seien die Nachrichten in seinem Postfach gewesen: "'Boah ey, du A****loch. Du Aggro.' Und: 'Wenn man deine Fresse schon sieht, da könnte man nur noch reinschlagen.' Solche Nachrichten habe ich bekommen", erinnert sich Baden.

Die Anfeindungen hatten für den heute 40-Jährigen nicht nur psychische, sondern auch körperliche Folgen. Er sagt: "Diese ganze Kombination von diesen ganzen Einflüssen, die da auf mich eingeprasselt sind, führte in meinem Fall zu Erektionsstörungen."

Und weiter: "Ich empfand Scham für meine Männlichkeit; für mich war es unvorstellbar, wie jemand einem geliebten Menschen so etwas antun kann." Martin hatte gehofft, mit der Rolle das Bewusstsein für häusliche Gewalt zu schärfen, doch die Kritik machte ihn fertig.