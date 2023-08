Von der Entzugsklinik in den Knast: Dieser Unfall wurde Menowin zum Verhängnis!

Darüber hinaus könnte ihn auch der Fall von 2019 noch einmal einholen. Dann müsste er zusätzlich ein Jahr und zwei Monate hinter schwedische Gardinen.



Dies möchte sein Anwalt um jeden Preis verhindern: "Mich ärgert vor allem der Umstand, dass mein Mandant sich so toll entwickelt hat und so eine Widerrufsentscheidung nur auf Aktenlage und ohne Betrachtung der aktuellen Entwicklung seiner Persönlichkeit ergeht. Gefängnis muss in Anbetracht der extremen Rückfallquote in Deutschland immer ultima ratio sein. Denn: An keinem Bahnhof findet man nach Angaben von Insassen so viele Betäubungsmittel wie in einem Gefängnis."

Ausgang weiter offen!