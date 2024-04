Kaum wiederzuerkennen: Leyla Lahouar postet krasses Bild vor ihren Beauty-Eingriffen

Frankfurt am Main - Leyla, bist du es wirklich? Diese Frage wird sich wohl auch ihr neuer Freund Mike Heiter (31) gestellt haben, als er jenes alte Bild seiner Reality-Queen gesehen hat, um das es hier gehen soll.

Im Dschungelcamp lernten sich Mike Heiter und Leyla Lahouar (27) kennen und lieben. Mittlerweile sind sie ein glückliches Pärchen. Doch so wie sich die Frankfurterin in ihrer Instagram-Story zuletzt zeigte, hat sie wohl auch Magic-Mike noch nicht zu Gesicht bekommen.

So haben wir Leyla wohl noch nie gesehen! Via Instagram-Story postete sie ein Bild von sich vor ihren Beauty-Eingriffen. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

Vor allem die deutlich dünneren Lippen fallen im Vergleich sofort auf. Und auch ihre Nase ist auf dem Bild von 2017 noch die alte. "Ich bin wohl vom Wickeltisch gefallen oder so, deswegen muss sie so schief sein", machte sich Leyla im Mai vergangenen Jahres noch über sich selbst lustig und erklärte so auch gleichzeitig den Grund ihrer damaligen Nasen-OP.

Außer Nase und Lippen ließ sich die Döner-Liebhaberin zudem ihre Brüste künstlich für sechstausend Euro vergrößern.

Offensichtlich treffen jene Beauty-Entscheidungen nicht nur ihren eigenen, sondern zufällig auch noch genau den Geschmack von ihrem neuen Lover Mike Heiter.

Die Hauptsache bleibt bei all dem indes, dass sich Leyla in ihrer eigenen Haut wohlfühlt, und das tut sie, wenn man ihren glücklich wirkenden Social-Media-Posts Glauben schenken kann.