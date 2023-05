Bachelor-Girl Leyla legte sich unters Messer: Das hat sie machen lassen!

Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar (27) hat sich am Dienstag einer Schönheitsoperation unterzogen. © Screenshot/Instagram/leylalahouar

Vor Rosen-Kavalier David Jackson (32) brachte die sonst so forsche Frankfurterin meist kein Wort heraus und agierte eher schüchtern.



"Ich war von der ersten Sekunde an so von ihm geflasht, dass in meinem Gehirn alles ausgeschaltet war. Er hat mich schon verzaubert. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass er interessiert an mir war, damit sich etwas entwickeln kann. Das hat mich auch eingeschüchtert", erklärt die 27-Jährige ihr Verhalten während der Sendung in einem Bild-Interview.

In der Mädels-Villa zeigte sich Leyla dann aber von ihrer verrückten Art. Noch mehr hervorwagen wollte sich die Halbtunesierin nun, indem sie sich einer schon lange im Kopf herumschwirrenden Schönheitsoperation unterzog.

"Ja, ich will mich ab jetzt mehr trauen, überlege mir das schon seit Jahren. Ich habe die Nase meines tunesischen Papas. Und ich bin auf Social Media unterwegs. Durch die Innenkamera sehe ich noch mehr, wie schief sie ist", berichtet das Bachelor-Babe.