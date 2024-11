Vor dem Start der Karnevalssession: Bernd Stelter hat massives Problem

Komiker Bernd Stelter (63) zählt seit vielen Jahren zu den bekanntesten Gesichtern des rheinischen Sitzungskarnevals. © Marius Becker/dpa

"Noch überhaupt nicht - ganz ehrlich", sagte Stelter der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Natürlich werden wir über Amerika reden, aber was da los ist - ich weiß es nicht. Natürlich werden wir über die Ampel reden, aber was da los ist - ich hab' keine Ahnung."

Auch wenn die Karnevalszeit offiziell am 11. 11. beginne, starte sie faktisch erst Anfang Januar mit der Sitzungsperiode der Karnevalsgesellschaften, so Stelter. Was im Januar und Februar aktuell sei, könne man jetzt noch gar nicht absehen.

"Man denkt ja immer, man hätte ein schönes Thema: mit der Fußball-EM oder mit der Olympiade oder was es nicht alles gab dieses Jahr - aber jetzt überlegen Sie mal, wie lange das schon wieder weg ist!"

Erst im Dezember bekomme man so langsam ein Gespür dafür, womit man Anfang des Jahres auf der Bühne vielleicht Lacher erzielen könne.