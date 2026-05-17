Influencerin Laura warnt: "Eines der größten Probleme unserer Zeit"

Kassel - "Freunde der Sonne, wir müssen heute über eines der größten Probleme unserer Zeit sprechen, nämlich dass Klassenbewusstsein fast komplett zerstört wurde": Mit diesen Worten wendet sich Influencerin Laura Strutzke (21) in ihrem jüngsten Instagram-Reel an ihre Fans.

Laura Strutzke (21) ist politische Influencerin und als solche eindeutig dem linken Lager zuzurechnen. © Screenshot/Instagram/werdetlautmitlaura

"Früher wussten Menschen wenigstens noch, dass da oben die sind, die besitzen, und unten die sind, die arbeiten", setzt die im nordhessischen Kassel aufgewachsene 21-Jährige in dem Clip hinzu.

Laura erinnert damit an die grundlegende ökonomische Spaltung der Menschen in kapitalistischen Gesellschaften wie Deutschland in eine sehr große Mehrheit, die ihre Arbeitskraft für Lohn verkaufen muss, und eine sehr kleine Minderheit, die ein luxuriöses Leben führt, ohne arbeiten zu müssen, weil sie die Konzerne in Form von Aktien besitzen.

Doch die meisten Menschen seien sich dieser Spaltung nicht mehr bewusst, betont die Influencerin. Stattdessen würden die Probleme, die aus dieser extremen Ungleichheit resultierten, als jeweils individuelles Versagen angesehen.

"Denn in unserem System bist Du ja nicht arm, wegen zu niedrigen Löhnen, sondern weil Du nicht hart genug gearbeitet hast", trägt Strutzke mit ironischem Tonfall vor.

"Du bist nicht erschöpft, wegen Leistungsdruck, Du bist einfach nicht diszipliniert genug", und "Du kannst Dir keine Wohnung leisten, ja, dann hast Du halt irgendwann mal die falsche Entscheidung getroffen", ätzt sie weiter.