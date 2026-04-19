Wahlkampf mit Heino? Sänger schaltet nach AfD-Posting Anwalt ein

Kitzbühel (Österreich) - Heino (87) geht wegen einer Wahlkampf-Aktion in der Uckermark juristisch gegen die AfD vor. Der Schlagersänger soll dort ohne Zustimmung für eine politische Kampagne eingespannt worden sein. Jetzt geht es um Unterlassung und richtig viel Geld.

Mit diesem Posting warb der AfD-Kreisverbands Uckermark rund um Landratskandidat Felix Teichner (35) für den Wahlkampf. © Facebook/ Felix H. W. Teichen

Auslöser ist ein Social-Media-Posting des AfD-Kreisverbands Uckermark rund um Landratskandidat Felix Teichner (35). "Am Sonntag würde Heino Felix wählen!", lautete der Leitspruch auf dem Werbebild in großen Buchstaben.

Garniert wurde das Ganze mit einer Anspielung auf seinen Hit "Blau blüht der Enzian" und sogar mit Musik im Hintergrund. Für Heino und sein Team war das offenbar zu viel.

Der Sänger soll laut "BILD" direkt seinen Anwalt eingeschaltet und im selben Zug die sofortige Löschung der Inhalte sowie ein klares Unterlassen für die Zukunft gefordert haben. Außerdem stehe eine saftige Forderung im Raum: 250.000 Euro Schmerzensgeld.

In dem anwaltlichen Schreiben wird deutlich Stellung bezogen: "Unser Mandant legt Wert auf die Feststellung, dass er jegliche politische Instrumentalisierung ablehnt und insbesondere Sie nicht wählen würde."

Gleichzeitig sei von einem "unabsehbaren Reputationsschaden" die Rede, weil der Eindruck entstanden sei, Heino würde die AfD unterstützen.