Walentina Doronina spricht Klartext! So steht es um ihre Beziehung zu Can Kaplan

Was sie damit meint? Unklar. Doch nun lässt "Wale" gegenüber RTL die Bombe platzen und verrät: "Can und ich haben aktuell eine Beziehungspause, Krise oder wie man sowas nennt. Genau definieren kann man das Ganze nicht."

Zwischen Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (27) soll es bereits seit mehreren Monaten gehörig kriseln. © RTL/DPA

Ob sich die beiden nochmal zusammenraufen können? Fraglich. Denn dafür müsste sich der 27-Jährige in einigen Punkten ändern, wie Walentina meint: "Es gab in den letzten Monaten kein 'Uns' mehr, sondern nur noch Can und seine Arbeit. Zeit zu zweit gab es kaum." Zumal auch noch einige Vertrauensmissbräuche hinzugekommen seien, so das Reality-Sternchen.

Nun wolle sie für sich entscheiden, wie es mit den beiden weitergehen wird und ihre Gedanken ordnen. "Ich muss gerade für mich herausfinden, ob das alles noch so läuft, wie ich mir eine Partnerschaft vorstelle", verrät Walentina. Kontakt zu dem 27-Jährigen habe sie daher aktuell nur noch sporadisch.

Und Can? Der hat sich bislang nicht zu den Gerüchten geäußert. Im Gegenteil: Der Unternehmer hat seinen Instagram-Kanal gelöscht oder deaktiviert - zu finden ist er in jedem Fall aktuell nicht mehr.

Pikant: Genau diese Forderung hatte Walentina während der "Sommerhaus der Stars"-Aufzeichnung an Can gestellt, sollte es irgendwann zur Trennung kommen. Es bleibt spannend ...