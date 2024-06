"Warum hast du uns verlassen?": Aviciis Vater spricht nach sechs Jahren über Tod seines Sohnes

Klas Bergling gründete nach dem Tod seines Sohnes die "Tim Bergling Foundation". © Anders WIKLUND / TT News Agency / AFP

Das Buch "Avicii: The life and music of Tim Bergling", das in englischer Fassung veröffentlicht wurde, gewährt in Form von Fotos Einblicke in die Kindheit und Jugend des Musikers. Aber auch um seine steile Karriere und seinen plötzlichen Tod geht es in dem Fotobuch.

Klas Bergling, Aviciis Vater, hat die entsprechenden Bilder selbst gesammelt und sortiert.

Das Magazin Rolling Stone berichtet über ein Interview mit ihm anlässlich der Buchveröffentlichung. "Ich vermisse ihn jede Minute. Natürlich spreche ich jeden Tag mit ihm", erzählt der Vater darin.

Bergling gestand auch, dass er manchmal wütend auf ihn sei: "Warum hast du das getan? Warum hast du uns verlassen?"