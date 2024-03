Was für ein Anblick! Hollywood-Star splitterfasernackt auf der Oscar-Bühne

Los Angeles - In der Kategorie "Bestes Kostümdesign" hatte sich die Academy für die diesjährigen Oscars etwas ganz Besonderes einfallen lassen: In Anlehnung an einen alten Flitzer-Vorfall und, um an die Wichtigkeit guter Kostüme zu erinnern, betrat Wrestler und Schauspieler John Cena (46) die Bühne im Adamskostüm - splitterfasernackt!