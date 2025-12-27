Schriftstellerin Juli Zeh ist gegen AfD-Verbot: "Selbstmord aus Angst vor dem Tod"

Berlin - Juli Zeh (51) hat sich klar gegen ein mögliches Verbotsverfahren der AfD ausgesprochen. Ein solches würde den Rechtspopulisten in die Karten spielen, ist die Schriftstellerin und Juristin überzeugt.

Juli Zeh (51) lebt in einem Dorf in Havelland. © Soeren Stache/dpa

"Man sollte nicht die eigenen Regeln und Grundsätze über Bord werfen, um einen politischen Gegner zu bekämpfen", erklärte Zeh im Interview mit der "Taz". "Man begeht quasi Selbstmord aus Angst vor dem Tod."

Seit Jahren wird in der Politik diskutiert, ob die Alternative für Deutschland – die in Teilen als rechtsextrem gilt – verboten werden sollte. Ein offizielles Verfahren liegt dem Bundesverfassungsgericht bislang jedoch nicht vor.

Zeh lebt mit ihrer Familie im brandenburgischen Havelland. Bei der letzten Bundestagswahl wählten in ihrem Dorf 54 Prozent die AfD.

Doch die Autorin sieht darin weniger ein Zeichen des Rechtsrucks als vielmehr tiefe Enttäuschung:

"Die Leute sind einfach extrem unzufrieden. Sie haben nicht das geringste Vertrauen in die herkömmlichen Parteien, weil es an allen Ecken und Enden an der simplen Grundversorgung fehlt: Bildung, Mobilität, Gesundheit, Pflege, bezahlbarer Wohnraum."