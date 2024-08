Was für ein Trip! Jimmy Fallon erst verloren, dann verliebt in Bayern

München - Eigentlich wollte sich US-Talkmaster Jimmy Fallon (49) vor einem der Konzerte von Adele (36) in München nur seine Beine vertreten. Das Resultat: keine Orientierung, keine Karte, ein fast leeres Handy - aber auch ein Happy End.

Nach einer misslungenen "Abkürzung" quer durch ein nur teils gemähtes Feld sei er an einer Autobahn geendet, an der er sich verzweifelt als Anhalter versucht habe. "Niemand hat auch nur daran gedacht, langsamer zu werden."

Der Versuch, per Handy als Navigationshilfe den Rückweg zu finden, scheiterte an der Akkuladung.

Unter dem Titel "Verloren in Bayern " berichtet der 49-Jährige davon, wie er von seinem Hotel aus zu einer kleinen Tour aufgebrochen sei. Statt jedoch wie zuvor geplant zu einem See zu gelangen, habe er sich nach rund eineinhalb Stunden letztendlich komplett verlaufen. Er sei eine Weile umhergeirrt.

Dass es Fallon überhaupt noch zu dem Konzert der britischen Ausnahmesängerin geschafft hat, lag an einer Familie aus dem Freistaat, wie der Entertainer in einem Video auf der Plattform TikTok schildert.

Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Der US-Talkmaster wollte sich auf einen kleinen Ausflug zu einem See machen, musste letztendlich von einer Familie aus dem Freistaat "gerettet" werden. © Paul Buck/EPA/dpa

Schlussendlich habe er es zu einer Autowerkstatt geschafft. An dieser sprach er laut seinen Angaben junge Männer an. Nach einer ernüchternden und zugleich wenig erfolgversprechenden Beschreibung des Weges habe sich herausgestellt, dass einer der beiden ihn tatsächlich erkannt hatte. Die Rettung!

Nach einem Foto habe sich einer der Männer auf seine Nachfrage hin bereit erklärt, ihn zurück zum Hotel zu bringen. Selbst fahren konnte er wegen eines fehlenden Führerscheins nicht, weshalb sich seine Mutter kurzerhand hinter das Autosteuer gesetzt und den Rücktransport übernommen habe.

"Ich möchte mich bei Leon, ich glaube, das war sein Name, und seiner Mutter bedanken", so Fallon, der einen unterhaltsamen Schnipsel aus dem noch aus den Neunzigerjahren stammenden VW anfügte - Sonnenschein, ein "Queen"-Song im Radio und dazu drei sehr zufrieden strahlende Gesichter inklusive.

Er werde Leon und seine Mutter niemals vergessen. "Es ist immer toll, nette Leute zu treffen - und ihr seid wirklich absolut nette Leute." Fallon hat sich demnach bei seinem chaotischen Trip in den Freistaat verliebt. Und sollten seine Retter es mal in die Vereinigten Staaten nach New York schaffen, werde es sich natürlich herzlichst revanchieren.