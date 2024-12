Was funkelt da? Sängerin Dua Lipa soll frisch verlobt sein!

Callum Tuner (34) und Dua Lipa (29) planen gemeinsam eine große Silvesterparty. © Bildmontage: JOHN NACION / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie The Sun von Freunden der "New Rules"-Interpretin erfahren hat, habe sich das Paar heimlich verlobt und plane, die Verlobung an Silvester im Beisein von Familie und Freunden zu feiern.

Schon vergangene Woche hatte The Sun berichtet, dass Dua und Callum eine große Silvesterparty in London planen. Diese scheint nun die perfekte Gelegenheit zu sein, die Neuigkeiten zu feiern.

Die Turteltauben, die seit Anfang des Jahres zusammen sind, seien laut einem Insider unglaublich verliebt. Er verrät weiter: "Sie wissen, dass dies für immer ist und könnten nicht glücklicher sein."

"Callum ist so eine stabile Unterstützung für Dua, und sie sind ein wundervolles Paar. Ihre Familie und Freunde sind so glücklich", fügte die Quelle hinzu.