Was ist das denn für 'ne Schei*e? Was Ex-Bachelor auf Ebay-Kleinanzeigen findet, stinkt zum Himmel

Frankfurt am Main - Das Internet kann ein verstörender und zeitgleich in gewisser Weise auch amüsanter Raum sein. Das musste auch Ex-Bachelor Dominik Stuckmann (32) am eigenen Leib erfahren. Was er nämlich beim Stöbern durch das beliebte Verkaufsportal Ebay-Kleinanzeigen fand, stank buchstäblich bis zum Himmel.

Nutzt sein Smartphone in Zukunft wohl eher nicht mehr fürs Stöbern durch Ebay-Kleinanzeigen: Ex-Bachelor, Dominik Stuckmann (32). © Montage: Instagram/dominik.stuckmann

Was gibt es Entspannenderes, als sich am späten Abend nach getaner Arbeit auf die Couch oder gar ins Bett zu werfen und bei mangelnder Auswahl an TV- und Streaming-Angeboten nochmal durch die Unendlichkeit des Internets zu surfen?

So oder so ähnlich könnte sich das auch der ehemalige Rosenkavalier gedacht haben, der in seiner Instagram-Story vom Donnerstag unter anderem von neuen Startup-Pitches und einem Traum vom Auftritt bei "Die Höhle der Löwen" schwärmte.

Doch die erhoffte Entspannung fand Dominik beim Blick auf sein Handy eher nicht. Im Rahmen seines abendlichen Smartphone-Konsums hatte es ihn augenscheinlich wohl auch auf Ebay-Kleinanzeigen verschlagen. Was er dort suchte? Ungewiss! Was er dort fand? Ungewöhnlich.

Sogar derart ungewöhnlich, dass er es trotz später Stunde mit seiner Community teilen musste. Denn unter anderem kam dem 32-jährigen Frankfurter ein Angebot für Bio Dünger unter, bei dem es sich aber um nichts weiter als Pferdeäpfel handelte.

Immerhin ein Angebot, welches nicht aufgrund seiner potenziellen Zwielichtigkeit bis zum Himmel stinkt. Zudem gab es den Pferdeauswurf auch noch gratis - zumindest wenn man mal vom kurioserweise ebenfalls angebotenen Versand absieht.