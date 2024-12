Wayne Carpendale dreht Film über Vater Howard: "Wie sehr ich Dich liebe"

Sänger Howard Carpendale (78, l.) und sein Sohn Wayne Carpendale (47) bei einem Screening der WDR-Dokumentation. © Tobias Hase/dpa

"Ich wollte keine Hommage erzählen. Ich wollte einfach diesen Moment erzählen, wenn Dad von der Bühne kommt", sagte er bei der Premiere des Films in München.

Der Film mit dem Titel "Durch meine Augen - Mein Vater Howard Carpendale" wird an diesem Samstag (14. Dezember, 20.45 Uhr) im WDR Fernsehen ausgestrahlt und ist vorab schon in der ARD Mediathek zu sehen.

Für ihn sei die Arbeit daran eine Herausforderung gewesen, sagte der Regisseur. Es sei "'was anderes, als sich hinter einem Show-Konzept zu verstecken oder einer Rolle".

In der 45-minütigen Dokumentation ist zu sehen, wie Carpendale senior sich im Krankenhaus von einer Hüft-Operation erholt und wie seine Familie und sein ganzes Team darum bangen, ob er das Konzert in München, der aktuellen Heimatstadt des Carpendale-Clans trotz Krankheit des Sängers ("Hello again", "Ti amo") auf und über die Bühne bringen kann.

Die Kamera werde bei allen Höhen und Tiefen dabei sein, hatte Carpendale junior seinem Vater gesagt, als er ihm von der Idee erzählte. Auch das ist in dem Film zu sehen.