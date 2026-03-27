Wayne Carpendale landet nach Unfall in Klinik: "Saudumme Idee"

München - Wayne Carpendale (49) hat sich bei einem Unfall in München eine Rippe gebrochen. Dem Schauspieler wurde der erneute Wintereinbruch in Bayern und der eigene Leichtsinn zum Verhängnis.

Wayne Carpendale (49) kurz vor seinem Sturz. © Instagram/Wayne Carpendale (Montage)

Auf Instagram teilte der Schauspieler ein Video von dem schmerzvollen Moment. "Donnerstagmorgen um 8 Uhr + Schneeregen + ich film mich mal eben selbst = saudumme Idee", schreibt der 49-Jährige dazu.

In dem Clip filmt sich Wayne Carpendale zunächst mit angespanntem Gesicht selbst beim Fahrradfahren im Münchner Schneeregen, ehe sein Bike wegrutscht und er schwer zu Boden stürzt.

Im Anschluss musste der Moderator nach eigenen Angaben ins Isar Klinikum. Diagnose: die fünfte Rippe ist gebrochen.

Doch Wayne Carpendale nimmt es mit Humor. "Für alle, die mir gleich erklären wollen, was ich falsch gemacht habe: Ich weiß es schon, ich war live dabei. Opiate machen heute Nacht das Debriefing", meint er auf Instagram.

"Fettes Danke ans Team vom Isar Klinikum und meine Frau, die kurz lieb zu mir war ... mich aber mittlerweile schon wieder behandelt wie vorher."