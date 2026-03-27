Wayne Carpendale landet nach Unfall in Klinik: "Saudumme Idee"
München - Wayne Carpendale (49) hat sich bei einem Unfall in München eine Rippe gebrochen. Dem Schauspieler wurde der erneute Wintereinbruch in Bayern und der eigene Leichtsinn zum Verhängnis.
Auf Instagram teilte der Schauspieler ein Video von dem schmerzvollen Moment. "Donnerstagmorgen um 8 Uhr + Schneeregen + ich film mich mal eben selbst = saudumme Idee", schreibt der 49-Jährige dazu.
In dem Clip filmt sich Wayne Carpendale zunächst mit angespanntem Gesicht selbst beim Fahrradfahren im Münchner Schneeregen, ehe sein Bike wegrutscht und er schwer zu Boden stürzt.
Im Anschluss musste der Moderator nach eigenen Angaben ins Isar Klinikum. Diagnose: die fünfte Rippe ist gebrochen.
Doch Wayne Carpendale nimmt es mit Humor. "Für alle, die mir gleich erklären wollen, was ich falsch gemacht habe: Ich weiß es schon, ich war live dabei. Opiate machen heute Nacht das Debriefing", meint er auf Instagram.
"Fettes Danke ans Team vom Isar Klinikum und meine Frau, die kurz lieb zu mir war ... mich aber mittlerweile schon wieder behandelt wie vorher."
Wayne Carpendales Sturz auf Video
Nach Unfall in München: Wayne Carpendale teilt Whatsapp-Chat mit seiner Mutter
Seine Frau, die ProSieben-Moderatorin Annemarie Carpendale (48), kontert in den Kommentaren mit: "Nur so viel Mitleid wie gerade nötig - hab ich doch von Dir gelernt."
Und auch die Mutter von Wayne Carpendale hat nur wenig Verständnis dafür, dass ihr Sohn sich bei diesen Witterungsbedingungen selbst mit dem Handy beim Fahrradfahren filmt.
"Mit fast 50 sollte man schon vernünftiger sein. Konntest du denn nach dem Unfall noch aufstehen?", schreibt sie ihrem Sohn per Whatsapp. "Als Kind warst du ja auch dank meiner Erziehung ziemlich vorsichtig."
Wayne Carpendale teilte einen Screenshot von dem Chatverlauf mit seiner Mutter und schrieb dazu: "Auf Mütter kann man sich verlassen!"
Die kommenden Tage wird sich Wayne Carpendale wohl gezwungenermaßen schonen müssen. Ein Rippenbruch ist nämlich in der Regel mit wochenlangen Schmerzen bei jeder stärkeren Bewegung verbunden.
Titelfoto: Instagram/Wayne Carpendale (Montage)