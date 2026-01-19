Wegen Beleidigung: Konservative Politik-Influencerin verklagt Rapperin Nura

Die konservative Politik-Influencerin Meltem Seker rechnet öffentlich mit Rapperin Nura ab, die nun Schadensersatz zahlen muss.

Von Marlen Rothenburg

Berlin - Die Politik-Influencerin Meltem Seker (24) lässt auf Instagram die Bombe platzen und rechnet öffentlich mit Rapperin Nura (37) ab, die nun Schadensersatz zahlen muss.

Die Politik-Influencerin Meltem Seker (24) hat Rapperin Nura (37) verklagt. © Bildmontage: Screenshot/instagram/politischmeltem, Andreas Arnold/dpa In einer aktuellen Story schreibt sie: "Ich kann endlich über das sprechen, worüber ich die letzten zwei Jahre nicht im Detail sprechen durfte." Mit ihrem Kanal "politischmeltem" erreicht die Deutsch-Türkin rund 25.000 Follower. Die Politik-Studentin bezeichnet sich selbst als konservativ, teilt gerne gegen Linke aus und sieht sich trotz ihrer Haltung als Feministin. Seit rund zwei Jahren lief im Hintergrund ein Rechtsstreit zwischen ihr und der ehemaligen SXTN-Rapperin Nura Habib Omer (37). Jetzt ist klar: Meltem hat Nura auf Schadensersatz verklagt - und gewonnen.

"F*tze" - Diese Aussage kostet Nura jetzt eine vierstellige Summe