Wegen Kinderpornos verurteilt: Jurassica Parka war trotzdem Werbegesicht für Familienministerium

Berlin - Der Skandal um die wegen Kinderpornografie vorbestrafte Berliner Dragqueen Jurassica Parka (46) zieht immer weitere Kreise: Auch ein deutsches Ministerium schmückte sich mit dem Gesicht der Künstlerin.

Jurassica Parka (46) hat erneut Justiz-Ärger. © Annette Riedl/dpa

Das Amtsgericht Tiergarten verurteilte Mario O., so der bürgerliche Name, bereits im Oktober 2023 rechtskräftig wegen "Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften" zu einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu je 70 Euro.

In der Urteilsbegründung hieß es, dass der Strafrahmen zugunsten des Angeklagten gemindert wurde, da dieser "reumütig und geständig war, es sich um eine spontane Tat handelte und die Tat bereits einige Zeit zurücklag".

Aktuell ist O. erneut im Visier der Ermittler. Wie die Berliner Staatsanwaltschaft auf Anfrage von TAG24 bestätigte, geht es um den Verdacht der Verbreitung und des Besitzes von kinderpornografischen Inhalten. Aus diesem Grund wurde Anfang Juli 2025 die Wohnung des Beschuldigten durchsucht.

Noch seien die Ermittlungen aber nicht abgeschlossen. "Es gilt die Unschuldsvermutung", unterstrich ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Ob es zu einer Anklage kommt, ist noch völlig offen.

Die Karriere der Dragqueen liegt in Trümmern, sie kündigte ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit an. Nun kommt raus: Das Familienministerium machte Jurassica Parka im Juli 2024 zu ihrem Werbegesicht - folglich nach der rechtskräftigen Verurteilung!

