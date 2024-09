Wegen möglicher Trennung? Jimi Blue Ochsenknecht zieht alleine nach Mailand

Für Jimi Blue Ochsenknecht (32) sei der Umzug eine Art Neuanfang gewesen. © Caroline Seidel/dpa

Der "Die Wilden Kerle"-Star macht seit einigen Monaten sein eigenes Ding. Er brach aus Liebe zu seiner Freundin Laura Maria Geissler (26) den Kontakt zu seiner Familie ab, ließ seine Karriere links liegen und war zeitweise komplett aus der Öffentlichkeit verschwunden.

Auch um seine Tochter, die er gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (30) hat, kümmert er sich nicht mehr. Alles nur wegen seiner Freundin?

In der aktuellen Podcast-Folge von "Leben reicht" gab Jimi nun ein Update. "Ich bin nach Mailand gezogen", verriet der 32-Jährige im Gespräch mit Host Aaron. Für ihn sei der Umzug eine Art Neuanfang gewesen.

Nachdem er in Berlin und Hamburg nach einer Wohnung gesucht habe, hätte eine Bekannte ihm die Unterkunft in Mailand vorgeschlagen. Voller Begeisterung sagte er zu und zog in die italienische Metropole.

In der neuen Wahlheimat wolle er an sich arbeiten und schauen, ob ihm die Stadt guttut. Bisher gehe es ihm dort sehr gut. Vor allem genießt Jimi es, dass "ich machen kann, was ich möchte".