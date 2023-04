Verfahren gegen US-Schauspieler Alec Baldwin soll eingestellt werden: Das ist der Grund!

In den vergangenen Tagen seien "neue Fakten enthüllt worden, die weitere Untersuchungen und forensische Analysen erfordern", erklärten die Staatsanwälte Kari Morrissey und Jason Lewis, die im März als Sonderermittler auf den Fall angesetzt worden waren. Welche "Fakten" das allerdings genau sind, behielten die beiden Anwälte für sich.

Das bestätigte die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat New Mexico am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

John Lamparski/Getty Images via AFP

Auch in der Familie des Schauspielers herrschte Aufatmen. Baldwin selbst teilte am Donnerstagmittag ein Bild von ihm und seiner Frau Hilaria (39) im Restaurant auf Instagram. Darunter bedankte er sich beinahe rührend bei ihr und seinem Anwalt: "Ich verdanke alles, was ich habe, dieser Frau. (und dir, Luke)"

Wenige Stunden später teilte Baldwin's Frau Hilaria einen Schnappschuss ihres Mannes mit einem der insgesamt sieben gemeinsamen Kinder auf dem Schoss. Der 65-Jährige sieht darauf zwar müde aus, aber wirkte dennoch sichtlich erleichtert.

Auch viele Fans zeigten ihre Erleichterung und kommentierten den Beitrag unter anderem mit: "Ich freue mich so für euch beide, ihr habt es durch eine wirklich schwierige Situation geschafft, so viel Liebe und Respekt habt ihr füreinander."