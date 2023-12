Welcher Netflix-Superstar (19) schickt denn diese weihnachtlichen Strand-Grüße?

Los Angeles (USA) - Weihnachten bei Schnee und eisigen Temperaturen - oder wie in Deutschland inzwischen üblich bei Regen und Matsch? Das kommt für viele Hollywood-Stars nicht infrage! So scheint auch Netflix-Star Millie Bobby Brown (19) gut auf weiße Weihnachten verzichten zu können.

Netflix-Star Millie Bobby Brown (19) zeigte sich durchtrainiert am Strand. © Montage: Instagram/milliebobbybrown

Die durch "Stranger Things" berühmt gewordene Schauspielerin verbrachte die vergangenen Tage laut ihrem Instagram-Profil nämlich offenbar nicht in Los Angeles oder ihrer britischen Heimat, sondern an einem paradiesischen Urlaubsort.

Wo genau es die 19-Jährige hin verschlagen hatte, das verriet sie ihren mehr als 63 Millionen Followern nicht. Sie postete lediglich drei Fotos - zwei von sich und eins vom Mond am Tageshimmel - und schrieb dazu "Santa tell me" ("Santa sag mir"), der Titel von Ariana Grandes Weihnachtssong aus dem Jahre 2014.

Die Bilder überraschten ihre Fans dabei durchaus - denn für die junge Schauspielerin ist es alles andere als üblich, sich so leicht bekleidet in den sozialen Medien zu zeigen. Brown trug auf den Schnappschüssen nur einen knappen Bikini mit Blumenmuster.

Vielen Followern fiel dabei besonders eines auf: der durchtrainierte Körper der Britin! Von Weihnachtsspeck war bei der "Eleven"-Darstellerin aber mal so gar nichts zu sehen. Stattdessen zeichnete sich der Ansatz eines Sixpacks durch die Haut.