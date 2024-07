Weltstar Robin Schulz in tiefer Trauer um seinen Vater: "Möge all dies unvergesslich bleiben"

Osnabrück - Star-DJ Robin Schulz (37, "Prayer in C", 2014) trauert: Der Musiker hat seinen geliebten Vater verloren.

Robin Schulz (37) teilte Bilder von sich selbst als Baby mit seinem seit dem 25. Juli verstorbenen Vater Hartmut Schulz (†68) auf Instagram. © Bildmontage: Screenshot Instagram/robin__schulz

Am 25. Juli verstarb Hartmut Schulz mit nur 68 Jahren.

Das teilte sein Sohn, der deutsche Star-DJ Robin Schulz, am heutigen Montag auf seiner Instagram-Seite mit seinen Fans.

Neben der Traueranzeige aus der örtlichen Zeitung der Heimat des 37-Jährigen postete er ebenso alte Bilder des verstorbenen Familienmitglieds, auf denen es als junger Mensch und Vater zu sehen ist.

In der Beschreibung findet Schulz liebevolle, aber auch sehr rührende Worte für seinen Papa und verleiht seiner tiefen Trauer damit Ausdruck.

"In Gedenken an einen liebevollen Familienmenschen, guten Freund und begnadeten Musiker. Möge all dies unvergesslich bleiben."

Er und seine ganze Familie werden ihn immer in ihren Herzen tragen, schreibt er und ergänzt zum Schluss. "Du warst der beste Papa 🖤".

Über die Webseite des Bestattungsunternehmens wurde ein Gedenkportal für den Vater des Elektro-Musikers eingerichtet, bei dem alle Freunde, Familienmitglieder und Bekannte des Verstorbenen dazu eingeladen werden, zu kondolieren und Erinnerungen zu teilen.

Unter Schulz' Instagram-Beitrag nehmen aber sowohl viele Kolleginnen und Kollegen aus der Musik-Branche als auch Fans des 37-Jährigen Anteil an seinem schmerzhaften Verlust.