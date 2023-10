"Wenn's persönlich wird": Bachelor-Irina hat neues Tattoo!

Klein aber oho! Ex-Bachelor-Kandidatin Irina Zeiser (31) schmückt nun dieser kleine Smilie. © Montage: Screenshots/instagram.com/larinabeauty/

Statt Riesen-Rückenmotiv oder heftiger Tätowierung im Gesicht hielt es Irina dabei dezenter - wenn auch nicht weniger frech.

Denn wie die 31-Jährige auf Instagram enthüllte, schmückt ihren Körper inzwischen ein kleiner Smilie und das an keiner anderen Stelle als ihrem Mittelfinger.

Das Foto, dass die Tätowierung zeigt, kommentierte sie selbst mit den Worten "New Tattoo for this girl" (Deutsch: "Dieses Mädchen hat ein neues Tattoo") sowie "When it gets personal" ("Wenn's persönlich wird").

Irina hatte sich zuletzt immer mal wieder selbst im Tätowieren geübt. Bei all dem Training war offenbar irgendwann die Lust nach eigenem neuen Körperschmuck aufgekommen.