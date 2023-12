Wichtel, Klöße und Stollen: So feiert "The Masked Singer"-Star Hendrik Duryn Weihnachten

Leipzig - Fünf Wochen lang haben die " The Masked Singer "-Zuschauer gerätselt. Nach einem grandiosen Finale auf ProSieben wurde der Mustang nun endlich enthüllt - und es ist … der Leipziger Schauspieler Hendrik Duryn (56)!

Hendrik Duryn (56) war den TV-Zuschauern bisher vor allem als "Lehrer" bekannt - doch nun stellte er auch sein musikalisches Talent unter Beweis. © Christian Grube

Bereits in der Vorwoche wurde bei der Indizienschau ein blauer Hut mit dem berühmten "M" der Leipziger Messe präsentiert. In der Joyn App waren zwei Drittel der Zuschauer schnell der Meinung, dass sich "Der Lehrer" unter der Maske des Mustangs verbirgt.

Im gestrigen Finale erreichte der 56-Jährige schließlich einen grandiosen dritten Platz. Mit "Skin" von Rag'n'Bone Man und "Thank God It's Christmas" – zusammen mit Luca Hänni – konnte er das Publikum ein weiteres Mal überzeugen.

TAG24 konnte Duryn am Sonntagvormittag auf der Rückreise von Köln nach Leipzig erreichen. Für den Schauspieler geht am Heiligabend eine sechswöchige Tour de Force zu Ende.

"Sonntag bis Mittwoch selbstauferlegte Tanzproben in Leipzig. Gesangsunterricht und Songauswahl treffen. Donnerstag mit dem Zug gern mal zwölf Stunden Fahrt nach Köln – Streik, Sturm und Verspätung sei Dank. Freitags und samstags Proben für die Livesendung am Abend. Alles inkognito und im Fernsehstudio alles in Einheitsklamotten mit Skimaske, Handschuhen und dicker Sonnenbrille", erklärt Duryn.