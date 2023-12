"The Masked Singer": Jennifer Weist gewinnt! Mustang, Troll und Lulatsch enthüllt

München/Köln - Jennifer Weist (37), die Sängerin der Rockband "Jennifer Rostock" ("Du willst mir an die Wäsche"), hat die neunte Staffel von "The Masked Singer" als zarte Eisprinzessin für sich entschieden. Beim Finale am Samstagabend auf ProSieben setzte sie sich gegen den Mustang, den Troll und den Lulatsch durch.