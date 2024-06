Wie heißt die Tochter von Christina Hänni? "Let's Dance"-Star verrät Neuigkeiten

Christina Hänni (34) hat sich erstmals zu Namen ihrer Tochter geäußert. © Bildmontage: Instagram/christina.haenni (Screenshots)

"Viele sagen jetzt, sowas wie Füße oder Hände zu zeigen, ist intim. Das empfinde ich nicht so. Man kann Menschen nicht an Füßen oder Händen wiedererkennen, aber anhand des Namens schon", erklärt die ehemalige "Let's Dance"-Tänzerin in ihrem Podcast "Don’t worry, be Hänni", den sie gemeinsam mit ihrem Liebsten betreibt.

Zuvor hat die gebürtige Kirigisin viel Kritik dafür erhalten, dass sie ihre Tochter immer wieder in den sozialen Medien gezeigt habe.

Allerdings brenne die Frage nach dem Namen vielen auf der Haut. Dies sei "die meistgestellte" gewesen. "Es ist vielen natürlich aufgefallen, dass wir den Namen nicht veröffentlicht haben", führt die 34-Jährige weiter aus.

Sie könne es nicht nachvollziehen, warum Leute das Gefühl hätten, einen Anspruch auf bestimmte Sachen vom Kind zu haben, oder auf den Namen. "Wir zwei sind Personen des öffentlichen Lebens und es geht um uns. Jetzt ist eine dritte Person da – und diese dritte Person ist ein eigenständiger Mensch. Sie ist nicht wir zwei."