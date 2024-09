Gruß ins Jenseits: Wrestling-Kommentator geht nicht ohne Günter Zapf (†66) auf die Wiesn

München - In der Fangemeinde der einstigen Randsportarten galt er als absoluter Kult. Doch am 24. Juni ist Sportkommentator Günter Zapf mit nur 66 Jahren gestorben . Auf der Wiesn ist er dennoch mit dabei.

"Ja, das geht!" WWE-Kommentator Holger Böschen lässt nicht einmal den Tod zwischen ihm und seinen Wiesn-Besuch mit Günther Zapf kommen. © Screenshot/X/Holger Böschen

Zumindest für ProSieben-Moderator Holger Böschen. Ein Oktoberfest ohne die Stimme der Wrestling- und Football-Fans aus den 90ern? Auf keinen Fall.

Das scheint sich Böschen zumindest bei seinem Besuch des weltgrößten Volksfestes gedacht zu haben.

"Keine Wiesn ohne Günni!", schreibt der Sportkommentator auf seinem Online-Auftritt bei "X".

Zu sehen auf dem dazugehörigen Foto ist die obligatorische Maß Bier. Und gleich daneben ein Foto von Günter Zapf. Ebenfalls mit der obligatorischen Maß Bier in der Hand.

Vermutlich eine Aufnahme, die selbst auf dem Oktoberfest einst entstanden ist. Zumindest auf jeden Fall auf einem Volksfest.

In der uns allen in Erinnerung gebliebenen sympathischen Art grinst der mit nur 66 Jahren verstorbene Zapf in die Kamera.