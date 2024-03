Wieso Hans Zimmer dafür sorgte, dass Gladiator umgeschnitten wurde

Hamburg - Hans Zimmer zu Gast in Hamburg ! Nicht der Hollywood-Komponist aus Frankfurt himself, aber dafür seine Musik. Und ist es nicht genau die, um die es geht?

Dass Hans Zimmer (66) nicht persönlich anwesend war, spielte am Mittwoch keine Rolle. © Fabian Strauch/dpa

Am Mittwoch stand das Hollywood Symphony Orchestra, samt Chor in Zusammenarbeit mit dem National Orchestra of Ukraine und den drei Solisten Christine Marie Allado, David Dax und Manyike Solani gleich zweimal auf der Bühne der Laeiszhalle.

Zahlreiche Hamburger dachten sich wohl schon vor der ersten Vorstellung um 15 Uhr - eine zweite folgte um 20 Uhr: Was kann man schöneres an einem Nachmittag machen, als sich in die Musik-Welt von Hans Zimmer entführen zu lassen?

In rund zwei Stunden führte ein Pirat in Anlehnung an Zimmers Soundtrack zu "Der Fluch der Karibik" durch das Œuvre des Komponisten.

Der Pirat war nicht etwa nur ein verkleideter Moderator. Nein, weit gefehlt! Jonathan Linsley (68), selbst als Ogilvey in zwei Teilen der Filmreihe zu sehen, führte durch das Programm und wusste die ein oder andere Geschichte über den Komponisten zu berichten.

Ob Zimmer ihm diese tatsächlich, wie behauptet, persönlich erzählt hat, lässt sich zwar bezweifeln, aber nichtsdestotrotz erfuhr das Publikum die ein oder andere Story, die so vielleicht nicht in dessen Wikipedia-Eintrag zu finden ist.

Darunter die, dass er nie einen "richtigen Job" hatte. "Er sagte mir, dass er die Schule hasste. Er sagte mir, dass er keine Noten lesen konnte. Er hatte nur eine einzige Musikstunde. Und danach sagte er, dass er den Musiklehrer umbringen würde, wenn er noch eine hätte. Und der Musiklehrer sagte zu ihm: Wenn du noch eine Stunde nimmst, bringe ich dich um." Das ist zum Glück nie passiert.