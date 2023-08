Er drehte den Horror-Klassiker "Der Exorzist": William Friedkin mit 87 Jahren gestorben

Mit seinen Genre-Klassikern prägte William Friedkin (†87) mehrere Jahrzehnte des Films. © Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dies bestätigte Stephen Galloway, der Dekan der Chapman University und Freund von Friedkins Frau Sherry Lansing (79), gegenüber "Variety".

Zusammen mit Peter Bogdanovich (†82), Francis Ford Coppola (84), Roman Polanski (89) und Martin Scorsese (80) erlangte Friedkin in den 1970er-Jahren als Teil einer neuen Generation von risikofreudigen Filmemachern große Aufmerksamkeit.

Nach dem großen Erfolg des Drogen-Thrillers "French Connection – Brennpunkt Brooklyn", für den Friedkin den Regie-Oscar erhielt, folgte 1973 "Der Exorzist". Der Film nach dem Roman von William Peter Blatty (†89) über die dämonische Besessenheit eines jungen Mädchens wurde zum absoluten Kino-Schocker und Kultfilm.

Wenige Jahre später folgte der hierzulande eher unbekannte Thriller "Atemlos vor Angst" (Originaltitel: "Sorcerer") über ein waghalsiges Transport-Projekt inmitten der gnadenlosen Natur Südamerikas.

Friedkin, der 1935 in Chicago geboren wurde, diente sich nach der Schule bei einem TV-Sender vom Boten zum Regisseur von TV-Live-Shows hoch. Schon sein erster Dokumentarfilm "The People vs. Paul Crump" über die Rehabilitierung eines Mannes in der Todeszelle gewann im Jahr 1962 einen Festival-Preis.