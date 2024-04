Hollywood-Star schwärmt von "unvergesslicher Nacht" mit Madonna!

Madonna (65) gab in Mexiko-Stadt ihr vorletztes Konzert ihrer großen "Celebration" Tour und lud zu diesem Anlass Überraschungsgast Salma Hayek (57) ein. © Screenshot Instagram/desdeelstereo (2)

Bei der Show am Freitagabend in Mexiko-Stadt, die zugleich der 80. Tour-Termin war, begleitete Salma Hayek (57) die Pop-Ikone bei deren wohl erfolgreichstem Song: "Vogue"!

Aufnahmen von dem Spektakel teilten die beiden Künstlerinnen am Wochenende in den sozialen Netzwerken.

Die 57-Jährige trat beim Konzert im "Palacio de Los Deportes" als Gastjurorin für die dargestellte Szene eines Ballsaal-Wettbewerbs auf.

In Anlehnung an Frida Kahlo - Hayek verkörperte die legendäre mexikanische Malerin 2002 im Film "Frida" - trat die Schauspielerin in einem opulenten Kostüm auf und war mit einer "Vogue"-Pose neben Madonna zu sehen.

"Vielen Dank Madonna, dass ich Teil Deiner legendären Celebration-Tour sein durfte", schrieb Hayek zu ihrem Beitrag auf Instagram und fügte hinzu: "Diese unvergessliche Nacht gehört in meine Tasche voller wertvoller Schätze."